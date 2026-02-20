日本高野連は２０日、大阪市内で理事会を開催した。井本亘事務局長が理事会後の取材で、不祥事が起きた日大三について言及した。日大三は、女子生徒にわいせつな動画を送らせ拡散したなどとして、１２日に男子部員２人（１７歳と１６歳）が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で書類送検されていた。同日から活動休止している。記者の質問に答える形で、井本事務局長は「（不祥事が）ちょっと続いている」とコメント。理事会で