２月２１日に行なわれる東京競馬（１回７日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ・０％【馬場状態】芝（Ｄコース）良ダート良芝は内柵沿いに傷みが目立つようになったが時計は速め。先週は脚質に偏りがなかった。砂は１３鞍で４角３番手以内が１１勝と前が圧倒。芝=逃げ△先行○差し◎追込△ダート=逃げ○先行◎差し△追込△