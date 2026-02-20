７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が２０日、都内で「ＳｐｏｔｉｆｙｘＨＡＮＡ”ＨＡＮＡＴＡＢＡ”リスニングパーティー」を開催し、デビュー後の変化について語った。２３日に迎える１枚目アルバム「ＨＡＮＡ」のリリースを記念したアルバム。会場に集まった約８０人のファンに同作の魅力などをアピールした。昨年４月のデビュー前後の変化について問われたＮＡＯＫＯは「声が大きくなりました」と告白。「もと