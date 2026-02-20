２月２１日に行なわれる阪神馬場（１回１日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ・０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート良芝は傷んだ部分の張り替えと、コース内側に洋芝の追加播種を実施。良好な状態でスタートする。ダートは坂があり、差し馬にも警戒。芝=逃げ◎先行◎差し○追込○ダート=逃げ○先行◎差し○追込△