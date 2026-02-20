高市首相は２０日、衆参両院の本会議で就任後初の施政方針演説を行った。食料品を対象にした２年間限定の消費税減税について、超党派の「国民会議」で検討を加速し、関連法案の「早期提出を目指す」と表明した。衆院選での自民党の歴史的大勝を踏まえ、憲法改正の国会発議が「早期に実現されることを期待する」とも語った。首相は、衆院選で得た国民の「信任」をもとに「力強い経済政策と力強い外交・安全保障政策を進める」と