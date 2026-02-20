「ノーマルヒル及び混合団体競技で銅メダルを獲得されました。丸山希選手が表敬訪問においでくださいました」チームジャパンの赤いウエアを身にまとい地元・野沢温泉村に帰ってきたスキージャンプ女子の丸山希選手(27）。丸山希選手「皆さんの力をパワーに飛んでくることができたかなと思います。本当に応援ありがとうございました」役場では集まった職員などおよそ50人を前に、「2つ」の銅メダルと笑顔を