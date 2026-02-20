関西を拠点とするエンタメ集団「GAKURAN−BOYZ（ガクランボーイズ）」が28日に行うデビュー公演「〜学ラン騒ぎ〜起立・礼・爆走！」のチケットが全3公演全て完売となった。メンバーは全員近畿、中国地方出身。グループのコンセプトは「頑張る姿を通じて、あなたを応援する」。グループ名の通り、トレードマークは学ランだ。メンバー最年長は23歳の高翔太郎で、最年少は源伊吹と吉岡拓海の20歳。だが、年齢に関係なく全員が学ラ