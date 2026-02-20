「和食系ファミレス」と聞いて、皆さんはどんなチェーンを思い浮かべるでしょうか？ この分野は意外と全国を網羅するブランドが少なく、その分地域のファンをつかんでいるご当地チェーンが各地に存在します。そして、名古屋を中心とした東海地方の人にとっておなじみの存在が「和食麺処サガミ」（以下、サガミ）です。【画像】東海地方の人にとっておなじみの「和食麺処サガミ」全国に160店舗以上を展開1975年に大型自社店舗1号店