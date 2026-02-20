静岡市議会2月定例会で子育て支援事業などを盛り込んだ2026年度の当初予算案が上程されました。 【写真を見る】「今必要なことは『積極投資財政』への転換です」静岡市議会2月定例会で2026年度の当初予算案上程 過去最大の一般会計4035億円 2月20日に開かれた静岡市議会2月定例会では、老朽化が進む市民文化会館の改修費などを盛り込んだ一般会計116億5000万円の補正予算案が賛成多数で可決されました。 その後、過去最大となる