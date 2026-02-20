ボートレース若松のG1「全日本覇者決定戦」開設73周年記念競走は20日、第12Rで優勝戦が行われた。木下翔太（34＝大阪）が、インからコンマ09のトップスタートを決め、他艇を寄せ付けず先マイ。16回目のG1優勝戦進出で、うれしい初Vを成し遂げた。3コースから握った池田浩二が2着。連覇を狙った西山貴浩は3着に終わった。また、節間売り上げは119億3771万6800円。目標の100億円を大きく突破した。長い道のりだった。池田の24場