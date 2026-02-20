熊本県教育委員会は2月20日(金)、2026年度の公立高校後期（一般）選抜入試について、出願変更締切後の倍率を発表しました。 【画像で見る】あの高校の倍率は？熊本県公立高校 全52校の出願者数・志願倍率一覧 県教委によりますと、全日制・定時制52校の募集人員8762人に対する出願者は7431人です。平均倍率は全日制で0.88倍、定時制で0.31倍です。 倍率が高い学校 ▼必由館高校 2.02▼千原台高校 1.87▼熊本工業高校&