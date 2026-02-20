SnowManの向井康二が20日放送のTBS「それSnowManにやらせて下さい」（金曜後8・00）に出演。ある業界関係者について語った。この日は新企画「それスノ実話ジャッジメント」を展開。法廷を模したスタジオで、SnowManチームと芸人チームが、それぞれの知る実話を“証言者”となってプレゼン対決。より観客の心をつかんだチームが勝利する。審議官は東野幸治が務めた。向井は「世間は知らない怖い人」をお題にプレゼン。