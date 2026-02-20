オリックス・宮城大弥投手の妹・宮城弥生（１９）が、野球のユニフォーム姿を披露し話題を呼んでいる。２０日までにインスタグラムを更新。「宮崎キャンプ行って野球見て、自分も野球したくなりました」と書き出し、兄・大弥の侍ジャパンの背番号「１３」が入った、青と紫を基調としたユニフォーム姿をアップした。「青メロで始めた女子野球！優しくて心強い沢山の仲間！舞台を応援してくれて、野球も見守って下さった応援して