◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー（２０日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）２０日＝ペン・宮下京香】女子スキークロスが行われ、３４歳・向川（むこうがわ）桜子（富士フイルムＢＩ秋田）が１回戦の６組４着で敗退した。「この舞台に立って、無事にゴールできたことがうれしく思う。ホッとしています。皆様の応援を力に変えて最後まで諦めずに滑り切ることは、アルペン時代から信じてき