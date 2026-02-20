（キャスター） あす21日・あさって22日、鹿児島中央駅前で高校生応援イベントてゲてゲハイスクールフェスティバルが開催されます。イベントの見どころを中継で伝えてもらいます。 （岩粼アナ） 鹿児島中央駅のAMU広場に来ています。21日・22日開催される「てゲてゲハイスクールフェスティバル2026」。なんとあわせて55校、約800人の高校生が参加、11回目にして過去最多なんです。 ステージ