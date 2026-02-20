米株価指数先物時間外取引下げに転じる 東京時間21:13現在 ダウ平均先物MAR 26月限49391.00（-67.00-0.14%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6867.00（-10.00-0.15%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24821.75（-37.00-0.15%）