ドル円１５５．３０近辺、ユーロドル１．１７６５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は155.30近辺、ユーロドルは1.1765近辺での推移。いずれも本日のレンジ半ば付近に落ち着いており、このあと日本時間午後１０時３０分に発表される米GDP速報値やPCE価格指数待ちとなっている。米１０年債利回りは4.0675％と前日NY終値水準となっている。欧州株はプラス圏を維持も、米株先物・時間外取引はマイナスに