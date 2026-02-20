本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 2/20（金） EUR/USD 1.1775（10.3億ユーロ） 1.2050（6.80億ユーロ） 1.2100（5.45億ユーロ） USD/JPY 155.00（11.2億ドル） 158.00（12.1億ドル） 161.00（11.7億ドル） GBP/USD 1.3500（3.32億ポンド） ユーロドルは1.1775に大規模な期限設定、ドル円は155.00に大規模な期限設定、ポンドドルは1.3500に期限設定、いずれ