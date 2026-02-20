[2.20 Balcom BMW CUP U-17日本代表 1-0 U-17タジキスタン代表 広島一球]U-17日本代表が白星発進!U-17日本代表、U-17タジキスタン代表、広島ユース、広島県高校選抜U-17が優勝を争う「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」が20日に開幕。U-17日本代表はU-17タジキスタン代表と戦い、FW齋藤翔(横浜FCユース)の決勝点によって1-0で勝った。2009年生まれ以降で構成されたU-17日本代表は今年、U17アジア