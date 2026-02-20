『その叫びは聞こえていたのに 消えた母子をめぐる物語』より▶マンガ『その叫びは聞こえていたのに 消えた母子をめぐる物語』を最初から読む小5の夏、親友はある日突然、母親と姿を消しました……。地域の民生委員として活動するカヨコが、赤ちゃん訪問で出会ったのは、18歳という若さで母になったアカネでした。親戚も友達もいない土地で、初めての子育てに懸命に向き合うその姿は、どこか心細く映ります。カヨコの胸に浮か