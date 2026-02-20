現場で花や菓子などを供え、手を合わせる女性＝２０日、川崎市川崎区川崎市川崎区の多摩川河川敷で２０１５年２月、中学１年だった上村遼太さん＝当時（１３）＝が殺害された事件から、２０日で１１年がたった。現場を訪れた人たちは静かに手を合わせ、冥福を祈った。月命日に現場を訪れていたという７０代の主婦の女性＝同区＝は、２人の息子が上村さんが通っていた市立大師中学校の卒業生といい、「他人とは思えないような気