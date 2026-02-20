2月17日、ゆうちゃみことモデルでタレントの古川優奈が自身のInstagramを更新。映画に初出演することを報告した。劇中での衣装ビジュアルも公開されたが、彼女の女優としての一歩に注目が集まっている。この日、《「アギト―超能力戦争ー」葵るり子役で出演させていただきます》と、仮面ライダー映画に出演することを明かしたゆうちゃみ。彼女は続けて《まさか仮面ライダーに出演できると思ってなかったので本当に嬉しいです》