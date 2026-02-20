歌心りえがアルバムをリリースすることが決定した。2025年4月、51歳にしてソロメジャーデビューという鮮烈な一歩を踏み出した歌心りえ。昨年末には、彼女のソロメジャーデビューアルバムである『SONGS』『HEARTS』が「第67回 日本レコード大賞」企画賞を受賞した。ソロメジャーデビューから1年、今回リリースが決定した第2弾アルバムは、ビクターとエイベックスの2社から同時リリース。アルバムのタイトルは、『UTA』（読み：ウタ