札幌を拠点に活動する4人組バンドgoetheが2月27日、2026年初のデジタルシングル「ユーモアを交えて」を配信リリースすることが決定した。新曲「ユーモアを交えて」は、誰にでも起こりえる憂鬱な日に寄り添う、明日が少しだけ前向きになるような力をくれる歌詞と、樋口(Vo)の温かみのある声と上質なポップスサウンドが特徴的な仕上がりだ。なお、配信リリースに先駆けて、2月22日21:00から放送のZIP-FM『FIND OUT』内にて同楽曲が初