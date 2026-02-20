Chilli Beans.が、2026年8月より国内外22都市を巡るツアー＜Chilli Beans. Tour 2026-2027＞の開催を発表した。今ツアーは全国各地のライブハウスや東名阪Zepp、さらには初のアジアツアーとして国外をも巡る、自身最大規模での開催になる。国内ツアーのチケットは、本日2月20日(金) 21時より、ファンクラブ”Club Beans.”対象で最速先行の受付を開始。さらにツアー発表と併せて、 Chilli Beans.のライブ写真を多く手掛ける写真家