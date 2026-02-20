歌手の歌心りえが、4月22日に2タイトル同時で第2弾アルバムをリリースすることが決定した。【写真】笑顔が素敵！歌心りえ『UTA』『KOKORO』ジャケット昨年4月、51歳にしてソロメジャーデビューを果たした歌心。初の全国ソロライブツアーや各地のイベント出演を重ね、その圧倒的な歌声を全国に浸透させてきた。ソロメジャーデビューアルバムである『SONGS』と『HEARTS』は、昨年末の『第67回 日本レコード大賞』で企画賞を受賞