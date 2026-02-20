フランス２部のスタッド・ドゥ・ランスに所属する中村敬斗が、２月20日に自身のインスタグラムを更新。「Thank you for inviting me to the sacai Paris Collection！！」と綴り、当日の様子を公開した。25歳の日本代表MFは、パリで開催された日本のファッションブランド『sacai』の2026秋冬メンズコレクションのショーにゲストとして来場したようだ。 この投稿には「素敵です！」「かっこいいですね！」「めちゃ似合っ