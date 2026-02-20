Q. 膝の痛みがあり「偽痛風の疑いがある」と診断されました。痛風よりも軽い病気なのでしょうか？Q. 「突然、膝に激痛が走り病院を受診したところ、『偽痛風の疑いがある』と診断されました。非常に強い痛みなのですが、偽痛風というのは痛風に比べれば軽い病気なのでしょうか？」A. 「偽」と付きますが、全く別の病気です。痛風より症状が軽いわけではありません「偽痛風（ぎつうふう）」は、名前に「偽」と付いていますが、これ