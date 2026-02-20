◇ミラノ・コルティナ五輪第15日（2026年2月20日）ミラノ・コルティナ五輪は20日に大会15日目を迎えた。リビーニョで行われたフリースタイルスキーの女子スキークロスには中西凜（22＝京都光華ク）、向川桜子（34＝富士フイルムBI秋田）、新井真季子（32＝岐阜日野自動車）の3選手が出場。3選手とも1回戦で敗退した。同男子エアリアル予選には五十嵐晴冬（23＝美深エアフォース）が出場。24位で決勝進出はならなかった。