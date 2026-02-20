家具・インテリア用品の開発、販売大手のニトリを展開するニトリホールディングスは２０日、似鳥昭雄会長（８１）が大相撲・安治川部屋の後援会長に就任したと発表した。安治川親方（元関脇安美錦）、同部屋に所属するウクライナ出身の大関安青錦が発表に談話を添えた。リリースには「相撲という日本の伝統文化の継承および力士の育成・部屋運営を支えることを目的としたものです。似鳥昭雄は、後援会長として安治川部屋との継