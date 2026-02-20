今回、Ray WEB編集部は、忘年会でやらかした話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。酔っ払って記憶をなくした主人公。スマホを見ると、とんでもない行動をしていたことが発覚して...！？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「結婚しようよ（泣）」酔っ払って元カレに連絡！？記憶をなくした主人公に【まさかの展開】が...！