◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー（２０日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）２０日＝ペン・宮下京香】女子スキークロスが行われ、エース・中西凜（京都光華ＳＣ）が１回戦の２組４着で敗退した。各組は４人で争い、上位２人が準々決勝に進んだ。中西は「かなり悔しい。昨日の夜まで『楽しんで滑るぞ』という思いだったが、スタート台に立つと緊張が勝って、全然楽しむことはできなかった