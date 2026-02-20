今回、Ray WEB編集部は、忘年会でやらかした話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞社会人2年目の主人公は、年末に地元の友だちと忘年会を開催。楽しい時間にテンションが上がり、つい飲みすぎてしまい、記憶をなくしてしまいます。そして目を覚ますと、なぜかお風呂のなか。慌ててスマホを確認すると、そこには自分でも信じられない“とんでもない行動”の痕跡が残っていて……