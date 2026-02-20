日本私立学校振興・共済事業団は20日、2025年度の私学助成金について、東京女子医大は全額不交付にすると決めた。新校舎建設工事を巡る背任事件で元理事長が逮捕・起訴され、2年連続の措置となった。日本大と東京福祉大は75％の減額だった。日本大は不祥事が相次いだなどとして、24年度まで4年連続で不交付だったが、改善があったとして5年ぶりに緩和された。私学助成金は、教職員数や学生数などに応じて分配され、大学側に