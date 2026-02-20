カスタム車両「CVO」や「アドベンチャー」など注目モデルが目白押しハーレーダビッドソンは2026年2月20日に、翌21日から東京・二子玉川にオープンする期間限定ストア「HARLEY-DAVIDSON 2026」にて、2026年モデルの日本仕様の発表と、今後の戦略に関するメディア発表会を行いました。発表会では、グランドアメリカンツーリングからアドベンチャーまで、各カテゴリーでアップデートされた新型モデルが多数披露されました。【画像