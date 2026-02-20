インフルエンザの感染拡大が続いています。静岡県は2月20日、インフルエンザの患者数が3週連続で警報レベルに達していると発表しました。 【写真を見る】インフルエンザの患者数が3週連続で警報レベルに 感染症の専門家は睡眠時間の確保を推奨...受験シーズンの学習塾では対策を徹底=静岡 一方、受験シーズン真っ只中の学生たちは感染しないようにと懸命に対策をとっています。 ＜チルドレンクリニック 辻徹院長＞