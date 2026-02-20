【モデルプレス＝2026/02/20】タレントの小倉優子が2月19日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】3児のママタレ「愛情たっぷり」反抗期息子への弁当◆小倉優子「プチ反抗期」息子の弁当公開小倉は「中学1年生、プチ反抗期息子のお弁当！！彩りやめました笑 お野菜、いらないらしいです お肉 揚げ物が嬉しいらしいです！！作るのも楽だし、息子も嬉しいしウィンウィンです」とコメント。ふり