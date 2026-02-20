プロスノーボーダーの鬼塚雅選手（27）が、2026年2月19日にインスタグラムを更新。五輪開催中のミラノでの写真を公開した。オリンピックの解説で、ミラノに滞在鬼塚選手はインスタグラムで、「オリンピックの解説で、フジテレビ『めざましテレビ』に出演するため ミラノに滞在していました 素敵な経験をさせていただき、本当にありがとうございました」と投稿。ミラノで撮影した写真を公開した。その中に、同じくフジテレビ系でス