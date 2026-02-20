円売り先行も押し戻される、米ＧＤＰ速報値やＰＣＥ価格指数待ちにドル円155円台＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、神経質に振れる動き。ドル円は一時155円割れとなったあと、すぐに買いが入り155円台後半まで上昇。クロス円も同様に振幅。ユーロ円は182円台前半から一時183円台乗せ、ポンド円は208円台半ばから209円台半ばまで一時上昇した。ユーロは、ドイツPMI速報値の回復やECB妥結賃金上昇が買い材料。