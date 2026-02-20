静岡県によりますと、静岡空港の２０２６年１月の搭乗者数は5万2221人で、1月としては過去3番目に多い搭乗者数となりました。内訳では国内線が3万1233人、国際線が2万988人で、すべての路線を合わせた搭乗率は70.6％となり、1月としては過去最高となりました。また、３月30日から新規就航する「釜山線」の運航期間について、当初2か月間の予定でしたが、それを10月23日までのおよそ7か月間に延長することが発表されました。