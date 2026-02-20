俳優の木村拓哉が２０日、都内で映画「教場Ｒｅｑｕｉｅｍ」（中江功監督）の初日舞台あいさつに登壇した。木村主演のフジ系ドラマシリーズの集大成となる劇場版２部作の後編（前編の「Ｒｅｕｎｉｏｎ」はＮｅｔｆｌｉｘで配信中）。警察官を育成する学校を舞台に、木村演じる義眼の教官・風間公親と、さまざまな事情を抱えた生徒、卒業生たちの物語を描く。本シリーズは生徒役で将来有望な俳優が多く出演し、「若手俳優の