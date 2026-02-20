７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が２０日、都内で「Ｓｐｏｔｉｆｙ×ＨＡＮＡ“ＨＡＮＡＴＡＢＡ”リスニングパーティー」に出席し、２３日にリリースする初アルバム「ＨＡＮＡ」の魅力について語った。同作には、デビュー曲「ＲＯＳＥ」など全１１曲を収録。「Ｂｌｏｏｍ」「ＡＬＬＩＮ」といった２つの新曲も加え、デビューした昨年４月からの日々の全てを表現した。リリースを間近に控えた心境についてＫＯＨＡＲ