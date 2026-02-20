■これまでのあらすじ妻子を見下し続ける夫と、離婚して自由になりたい妻。夫が「離婚は出世に響く」と議論にならない感情論をぶつけてくるので、妻は「一流の人間は感情的にならないのよね？」と言い返す。それでもまだ「俺の世話はどうなる」と騒ぐ夫に、妻は別れを告げたのだった。今、私は実家に身を寄せて正社員として働いています。受験をやめた息子は保育園でできた新しいお友だちたちと楽しく遊んでいるようです。私の選択