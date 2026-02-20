記者会見でメダルを掲げるスノーボード女子の深田茉莉（左）と村瀬心椛＝20日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】スノーボード女子でビッグエアを制し、スロープスタイルでは3位の村瀬心椛らメダリストが20日、ミラノ市内で記者会見し、前回大会ビッグエアで「銅」だった村瀬は「やっと金メダルを取れた。たくさん練習してきて良かった」と喜びを語った。スロープスタイルで頂点に立った19歳の深田茉莉は「やってきたこ