石塚（手前）にノックする巨人・阿部監督＝那覇巨人の20日の那覇キャンプ。全体練習を終えると、阿部監督がノックバットを手にグラウンドに現れた。石塚、門脇、浦田、育成の宇都宮の4人を相手に、厳しいノックが開始。時に左右に大きく振りながら、約30分間打ち続けた監督は「期待している4人だから。『サラン』ですよね」と韓国語で「愛」を意味する言葉を口にした。20日は昨年亡くなった長嶋茂雄さんの誕生日。長嶋さんも監