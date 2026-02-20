「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）坂本花織（２５）＝シスメックス＝が銀メダル、中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が銅メダル、千葉百音（２０）＝木下グループ＝は惜しくもメダルに届かず４位となった。日本人３選手が上位に名を連ねたが、坂本と千葉は演技後にリンク横で悔し泣き。５位に終わった米国のアンバー・グレンが近づき優しく抱擁