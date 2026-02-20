国会内で取材に応じる立憲民主党の水岡俊一代表＝20日午後立憲民主党の水岡俊一代表は20日、協力関係にある中道改革連合や公明党とは、政策的な立場の差があるとの見解を示した。今後の連携に関し、国会内で記者団に「政策面で全て一致できるとは思わない。スピードを重視して推し進めるのはどうなのか」と述べ、慎重姿勢を強調した。水岡氏ら参院議員は中道に加わらず、立民に残った。中道は結党時、立民出身者が公明出身者に