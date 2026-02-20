自民党の小林鷹之政調会長は20日、中道改革連合の岡本三成政調会長と国会内で会談し、消費税減税や「給付付き税額控除」などについて超党派で議論する「国民会議」への参加を打診した。岡本氏は回答を保留。会談後岡本氏は、議論は国民会議に限らず国会でも可能だとの認識を記者団に示した。岡本氏は記者団に「給付付き税額控除の仕組みづくりには大賛成だが、国民会議が最も適切なのか、納得できていない」と説明。自民が給付