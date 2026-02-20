2月20日（金）に放送された『徹子の部屋』に、住吉美紀が登場。NHKアナウンサー時代の失敗談を明かした。【映像】住吉美紀、NHK時代の“言い間違い”で苦情殺到？ 帰国子女アナを悩ませた難解漢字NHK在局時は堪能な英語を活かし、世界遺産からの生中継など数々のビッグプロジェクトを担当してきた住吉。当時の多忙な日々をこう振り返る。「ちょうどハイビジョンが普及する頃で、世界遺産の映像をくっきりお届けしようという企画