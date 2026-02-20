中国人観光客を巡ってこんな騒動も巻き起こっています。札幌市中央区のレストランで２月１８日未明、札幌市南区に住む男が中国人観光客の男性をビール瓶で殴り、けがをさせた疑いで逮捕されました。警察によりますと、２人はレストランの客同士で面識はなく、中国人男性の食事マナーを巡りトラブルがあったとみられるということです。事件を受け、在日中国大使館は改めて日本への渡航を避けるよう呼びかけるとともに、